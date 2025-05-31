Студента-политолога отчислили из СПбГУ после акции с «повешенной» Минервой

Студента-политолога Артема Пронько отчислили из СПбГУ после решения суда о его причастности к акции с «подвешенной Минервой». Эту информацию изданию «Фонтанка» подтвердил сам студент.
— Пока размышляю, что делать дальше. А там посмотрим, — сообщил молодой человек.
Его задержали 9 апреля, выпроводив с пары по английскому языку. На него был составлен протокол по статье о несогласованном публичном мероприятии (часть 2 статьи 20.2 КоАП). По версии следователей, Пронько занимался пикетированием, подвесив манекен Минервы на памятник графу Сергею Уварову около здания Двенадцати коллегий.
Акция прошла 24 марта. Большинство жителей Петербурга узнали о ней после публикации фото в анонимном Telegram-канале «Управление по работе с администрацией», сказано в статье.
21 апреля СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах сообщили, что Пронько якобы состоял в студенческой ячейке троцкистов организации «Рабочая власть». Именно эта ячейка организовала данную акцию.
Студент выступил с опровержением, заявив, что не знал о существовании какой-либо студенческой ячейки троцкистов «Рабочая власть».
9 апреля в Петербурге задержали студента, который мог повесить манекен богини Минервы с запиской «Наука мертва» на памятник графу Сергею Уварову перед главным зданием СПбГУ. В отношении него составили протокол, а позже на время отпустили из полицейского отдела на пары. При этом он состоял в студсовете и местном отделении КПРФ. Что теперь будет со студентом — в материале «Вечерней Москвы».