Студента-политолога отчислили из СПбГУ после акции с «повешенной» Минервой

9 апреля в Петербурге задержали студента, который мог повесить манекен богини Минервы с запиской «Наука мертва» на памятник графу Сергею Уварову перед главным зданием СПбГУ. В отношении него составили протокол, а позже на время отпустили из полицейского отдела на пары. При этом он состоял в студсовете и местном отделении КПРФ. Что теперь будет со студентом — в материале «Вечерней Москвы».