ВСУ перебрасывает пограничников с румынской границы в Сумскую область.
Украинское командование направило подразделения пограничников, ранее задерживавших уклонистов на границе с Румынией и Молдавией, для усиления обороны в Сумской области. Об этом сообщили в российском силовом ведомстве.
«В Сумскую область были переброшены подразделения 31-го ПОГО (Черновицкий пограничный отряд). Пограничники выполняли “стратегическую задачу” для киевского режима — отлавливали уклонистов на границах с Румынией и Молдавией», — передает РИА Новости сообщение источника.
Переброшенные подразделения, по данным ведомства, принимают участие в боевых действиях в районе населенных пунктов Водолаги и Кондратовка. Пограничников включили в состав львовской 103-й бригады территориальной обороны, которая, по информации источника, несет значительные потери на этом участке линии фронта. Командование территориальной обороны, как утверждается, использует прикомандированных пограничников на самых опасных позициях.
Ранее ВСУ утратили контроль над одной из важных транспортных дорог, связывающих приграничную зону с городом Сумы, после отхода из населенного пункта Беловоды. Эта трасса ранее активно использовалась украинской стороной для переброски личного состава и доставки грузов в Сумы.