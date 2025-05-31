ВСУ срочно перебрасывают резервы в Сумскую область

Переброшенные подразделения, по данным ведомства, принимают участие в боевых действиях в районе населенных пунктов Водолаги и Кондратовка. Пограничников включили в состав львовской 103-й бригады территориальной обороны, которая, по информации источника, несет значительные потери на этом участке линии фронта. Командование территориальной обороны, как утверждается, использует прикомандированных пограничников на самых опасных позициях.