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В Харькове прогремела очередная серия мощных взрывов

В Харьковской области Украины объявили воздушную тревогу.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в Харькове на Украине, говорится в сообщении мэра города Игоря Терехова.

Он уточнил, что речь идёт о серии взрывов.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Кроме того, сирены были включены в Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

В ночь на пятницу Терехов также заявил о серии взрывов в Харькове.