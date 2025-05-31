В Харькове прогремела очередная серия мощных взрывов

Взрывы произошли в Харькове на Украине, говорится в сообщении мэра города Игоря Терехова.
Он уточнил, что речь идёт о серии взрывов.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Кроме того, сирены были включены в Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
В ночь на пятницу Терехов также заявил о серии взрывов в Харькове.