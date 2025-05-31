WP: США заставят Украину поехать на переговоры с Россией

По данным издания, позиция Украины осложнена зависимостью от американской военной и разведывательной поддержки. Застой в переговорах по согласованию условий урегулирования конфликта создал для киевских властей сложную дипломатическую ситуацию. По мнению The Washington Post, у Украины остается крайне ограниченное поле для маневра. Газета отмечает, что Вашингтон может настоять на отправке украинской делегации на встречу в Стамбуле, несмотря на требования Киева о предварительной передаче меморандума и прекращении огня без условий.