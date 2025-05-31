Штаты смогут надавить на Киев перед переговорами 2 июня.
Соединенные Штаты могут оказать давление на Киев, чтобы украинская делегация приняла участие в переговорах с Россией в Стамбуле 2 июня, даже при отсутствии предварительного меморандума со стороны Москвы. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
По данным издания, позиция Украины осложнена зависимостью от американской военной и разведывательной поддержки. Застой в переговорах по согласованию условий урегулирования конфликта создал для киевских властей сложную дипломатическую ситуацию. По мнению The Washington Post, у Украины остается крайне ограниченное поле для маневра. Газета отмечает, что Вашингтон может настоять на отправке украинской делегации на встречу в Стамбуле, несмотря на требования Киева о предварительной передаче меморандума и прекращении огня без условий.
Ранее министр обороны Украины и глава украинской делегации на переговорах Рустем Умеров заявил, что Киев не возражает против встречи с Россией, однако настаивает на получении меморандума от Москвы до начала диалога. Представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал требование немедленно передать меморандум неконструктивным и подчеркнул важность продолжения прямых переговоров между сторонами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о запланированном втором раунде переговоров с Украиной, который должен пройти 2 июня в Стамбуле. По его словам, глава российской делегации Владимир Мединский намерен передать Киеву меморандум по ключевым вопросам урегулирования. Первый раунд переговоров состоялся 16 мая, по итогам которого стороны договорились об обмене пленными и представили предложения по возможному прекращению огня.