В Польше заявили, что стягивают военные силы возле России

Ране впервые после визита в США министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш публично назвал Россию «врагом». Он отметил якобы возрастающую агрессивность РФ. Особое внимание Косиняк-Камыш уделил последним военно-морским учениям России в акватории Балтийского моря, выразив по этому поводу серьезную обеспокоенность. Министр подчеркнул, что проведение этих маневров совпало по времени с подготовкой к запланированным совместным учениям НАТО и его союзников, в том числе Польши.