Польша наращивает силы возле границы с РФ.
Польские власти начали активное строительство военной инфраструктуры вдоль границы с Калининградской областью, одновременно выселяя местных жителей из приграничных районов. Об этом сообщил бывший польский судья Томаш Шмидт, предоставив фотографии с места событий.
«Польша наращивает военную инфраструктуру вблизи границы с Калининградской областью — в этих целях польские власти выселяют оттуда польское население…» — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на слова Шмидт.
Как уточнил экс-судья, вдоль польско-российской границы возводятся противотанковые заграждения, оборонительные пункты и хранилища для военной техники. Планируется обустройство площадок для размещения минных полей, а также возведение складов для хранения военной техники. Военные намерены разместить порядка 100 подобных объектов вдоль всей линии оборонительного рубежа «Щит Востока».
Также, по словам Шмидта, польские военные роют траншеи, устанавливают противотанковые ежи и сооружают бетонированные окопы. В планах — создание системы разведки, оповещения, противохимической защиты и медицинской инфраструктуры для поддержки операций.
Шмидт отметил, что для возведения новых военных объектов используется частная земля, принадлежащая жителям приграничных районов. Власти лишают поляков права собственности, не раскрывая информации о переселении местного населения. По словам Шмидта, «поляки в приграничных с Калининградом районах стали жертвами политики [премьер-министра Польши Дональда] Туска и Брюсселя». Он подчеркнул, что сведения о перемещении жителей не разглашаются и не публикуются в польских СМИ.
Ране впервые после визита в США министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш публично назвал Россию «врагом». Он отметил якобы возрастающую агрессивность РФ. Особое внимание Косиняк-Камыш уделил последним военно-морским учениям России в акватории Балтийского моря, выразив по этому поводу серьезную обеспокоенность. Министр подчеркнул, что проведение этих маневров совпало по времени с подготовкой к запланированным совместным учениям НАТО и его союзников, в том числе Польши.