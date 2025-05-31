Взрыв на АЗС в Кульсары: Стали известны подробности о погибших

Как сообщается в местном Instagram-паблике Atyrauoil.news, погибшие были сотрудниками АЗС. Во время взрыва они были на смене.
Напомним, что вечером 30 мая, около 18:45, в городе Кульсары Атырауской области на автозаправочной станции «Ниет» прогремел взрыв.
По информации МЧС, на АЗС произошел взрыв газовоздушной смеси. После чего огонь перекинулся на три рядом стоящих одноэтажных строения, газозаправочную станцию и двухэтажное здание, расположенное позади.
По сведениям управления здравоохранения региона, 14 пострадавших, в том числе четверо детей, были доставлены в приемный покой Жылыойской районной центральной больницы. 7 пациентов — в состоянии средней степени тяжести, 3 пациента — в стабильном состоянии, жизнеугрожающих осложнений у них не наблюдается.