Взрыв на АЗС в Кульсары: Стали известны подробности о погибших

По сведениям управления здравоохранения региона, 14 пострадавших, в том числе четверо детей, были доставлены в приемный покой Жылыойской районной центральной больницы. 7 пациентов — в состоянии средней степени тяжести, 3 пациента — в стабильном состоянии, жизнеугрожающих осложнений у них не наблюдается.