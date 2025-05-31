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На Пхукете тигр напал на туриста, который хотел сфотографироваться с животным

На Пхукете в зоопарке тигр напал на туриста, который хотел с ним сфотографироваться.

На Пхукете в зоопарке тигр напал на туриста, который хотел с ним сфотографироваться. Об этом сообщает телеграм-канал Пхукет Chanel.

Как уточняется, жертвой тигра едва не стал путешественник из Индии. Лишь чудом турист отделался незначительными ранами.

«Вероятно, один из хищников не выдержал и психанул», — предполагает телеграм-канал.

Также сообщается, что в зоопарке, где произошло нападение, тигров разрешают гладить. В то же время российские туристы ранее жаловались, что тигров в этом зоосаде «чем-то накачивают».

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