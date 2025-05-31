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Из-за сильного пожара в одном из домов Караганды обрушилась крыша

Вечером 30 мая 2025 года в Караганде тушили сильный пожар, который случился в одном из двухквартирных домов города, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации ДЧС региона, инцидент произошел по улице Кисловодская, где загорелись деревянные конструкции крыши и домашние вещи в нежилой квартире на общей площади 150 квадратных метров.

Из-за пожара в квартире произошло обрушение перекрытия на площади 15 кв. м. Также во время тушения спасатели успели вынести из соседней квартиры газовый баллон объемом 27 литров.

рассказали в ДЧС

Пожар удалось ликвидировать спустя почти час. Жертв и пострадавших нет. Сейчас специалисты продолжают разбирать завалы и проливать конструкции.

Мощный взрыв на автозаправочной станции «Ниет» в городе Кульсары Жылыойского района произошел вечером 30 мая во время перекачки газа из автоцистерны в стационарный резервуар.