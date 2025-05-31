Из-за сильного пожара в одном из домов Караганды обрушилась крыша

По информации ДЧС региона, инцидент произошел по улице Кисловодская, где загорелись деревянные конструкции крыши и домашние вещи в нежилой квартире на общей площади 150 квадратных метров.
Из-за пожара в квартире произошло обрушение перекрытия на площади 15 кв. м. Также во время тушения спасатели успели вынести из соседней квартиры газовый баллон объемом 27 литров.
Пожар удалось ликвидировать спустя почти час. Жертв и пострадавших нет. Сейчас специалисты продолжают разбирать завалы и проливать конструкции.
Мощный взрыв на автозаправочной станции «Ниет» в городе Кульсары Жылыойского района произошел вечером 30 мая во время перекачки газа из автоцистерны в стационарный резервуар.