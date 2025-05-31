Два ребенка и женщина пострадали при столкновении двух машин в Челябинске

Три человека пострадали при столкновении двух машин в Челябинске. Авария произошла в пятницу, 30 мая, в 19:20 на улице Монтажников в Металлургическом районе.
Столкнулись японский кроссовер Mazda CX-7, за рулем которого была 29-летняя женщина, и Toyota Camry, которой управлял 37-летний мужчина.
В результате пострадали водитель Mazda и две девочки-пассажира 2 и 9 лет. С полученными травмами их отвезли в больницу.
— Несовершеннолетние в момент ДТП находились в детских удерживающих устройствах, пристегнутые ремнями безопасности, — добавили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска.