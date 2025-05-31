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Два ребенка и женщина пострадали при столкновении двух машин в Челябинске

Вечером в пятницу в Металлургическом районе Челябинска столкнулись две машины.

Источник: Пресс-служба Госавтоинспекции Челябинска

Три человека пострадали при столкновении двух машин в Челябинске. Авария произошла в пятницу, 30 мая, в 19:20 на улице Монтажников в Металлургическом районе.

Столкнулись японский кроссовер Mazda CX-7, за рулем которого была 29-летняя женщина, и Toyota Camry, которой управлял 37-летний мужчина.

В результате пострадали водитель Mazda и две девочки-пассажира 2 и 9 лет. С полученными травмами их отвезли в больницу.

— Несовершеннолетние в момент ДТП находились в детских удерживающих устройствах, пристегнутые ремнями безопасности, — добавили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска.