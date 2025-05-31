У Курильских островов произошло землетрясение

В Охотском море близ побережья Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла. Об этом сообщила начальник сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
По ее данным, землетрясение произошло днем 31 мая в 14:13 по местному времени (в 06:13 по московскому).
Эпицентр землетрясения находился в 33 км к востоку от села Рейдово на острове Итуруп. Очаг залегал на глубине 166 км.
Специалист уточнила, что данные об ощутимости подземных толчков не ощущались. Угрозу цунами также не объявляли.
Напомним, на Алтае ранее произошло второе за два дня землетрясение.