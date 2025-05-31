Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд начнет заочный процесс над вторгшейся в Курскую область наемницы из Дании

2-й Западный окружной военный суд с 9 июня начнет рассматривать уголовное дело в отношении гражданки Дании Аннабель Йоргенсен, обвиняемой в наемничестве, терроризме и других тяжких преступлениях.

2-й Западный окружной военный суд с 9 июня начнет рассматривать уголовное дело в отношении гражданки Дании Аннабель Йоргенсен, обвиняемой в наемничестве, терроризме и других тяжких преступлениях. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, процесс пройдет в открытом, но заочном режиме.

По данным следствия, Йоргенсен служила в украинском батальоне «Арей» и 15 ноября 2024 года в составе группы незаконно пересекла границу в Курской области. Ей вменяют участие в нападениях на российских пограничников, военных и мирных жителей, а также захват гражданской инфраструктуры в Судже.

Расследование установило, что датчанка действовала в составе интернационального отряда наемников. Суд изучит материалы дела без ее присутствия.

«По итогам предварительных слушаний уголовное дело в отношении Йоргенсен Аннабель Кристин Уль назначено к рассмотрению в открытом режиме, в заочной форме. Дата первого заседания во существу запланирована на 9 июня», — сообщили в суде.

Ранее сообщалось, что глава «Золотого запаса» заключила сделку со следствием по делу о хищении 4 млрд рублей.