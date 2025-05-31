Суд начнет заочный процесс над вторгшейся в Курскую область наемницы из Дании

2-й Западный окружной военный суд с 9 июня начнет рассматривать уголовное дело в отношении гражданки Дании Аннабель Йоргенсен, обвиняемой в наемничестве, терроризме и других тяжких преступлениях. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, процесс пройдет в открытом, но заочном режиме.
По данным следствия, Йоргенсен служила в украинском батальоне «Арей» и 15 ноября 2024 года в составе группы незаконно пересекла границу в Курской области. Ей вменяют участие в нападениях на российских пограничников, военных и мирных жителей, а также захват гражданской инфраструктуры в Судже.
Расследование установило, что датчанка действовала в составе интернационального отряда наемников. Суд изучит материалы дела без ее присутствия.
«По итогам предварительных слушаний уголовное дело в отношении Йоргенсен Аннабель Кристин Уль назначено к рассмотрению в открытом режиме, в заочной форме. Дата первого заседания во существу запланирована на 9 июня», — сообщили в суде.
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