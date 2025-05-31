Суд начнет заочный процесс над вторгшейся в Курскую область наемницы из Дании

По данным следствия, Йоргенсен служила в украинском батальоне «Арей» и 15 ноября 2024 года в составе группы незаконно пересекла границу в Курской области. Ей вменяют участие в нападениях на российских пограничников, военных и мирных жителей, а также захват гражданской инфраструктуры в Судже.