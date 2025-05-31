Группу врачей из Приморья обвинили в продаже новорожденных за границу

Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение в отношении восьми медработников частной клиники по делу о торговле детьми. Об этом говорится в сообщении регионального главка ведомства в телеграм-канале.
Медикам предъявлено обвинение по п «в» ч. 3 ст. 127.1 УК (торговля несовершеннолетними с их незаконным вывозом за границу). Их подозревают в продаже за рубеж 13 новорожденных.
По версии следствия, с 2018 по 2020 год группа врачей незаконно оформляла медицинские документы с заведомо ложными сведениями о бесплодии покупателей и генетических родителей.
«Используя вспомогательные репродуктивные технологии под видом лечения бесплодия, фигуранты осуществляли действия по культивации эмбрионов и последующего рождения детей с целью их продажи и последующего перемещения за границу», — говорится в сообщении прокуратуры.
В общей сложности медики заработали на продаже новорожденных 53 млн руб. По части статьи, которую им вменяют, грозит до 15 лет лишения свободы.
В декабре прошлого года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ситуации с продажей и вывозом детей в иностранные государства, которую обсудили «в программе одного из федеральных телеканалов». Днем ранее в эфире шоу «Малахов», которое выходит на телеканале «Россия 1», обсудили Надежду Фратти, в 2000-х годах обвиненную в продаже более 1 тыс. детей за границу.
В июле 2021 года СК обвинил московских врачей-репродуктологов в 11 эпизодах продажи детей. Как сообщил РБК адвокат Игорь Трунов, восемь эпизодов на тот момент были уже окончены, а в трех случаях преступление не смогли завершить. Медикам вменяли переправку этих детей за границу с использованием поддельных документов в составе организованной группы.
Следствие также считало, что врачи незаконно использовали вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) под видом лечения бесплодия. Они искали покупателей новорожденных «из числа одиноких мужчин и лиц, не имеющих показания к применению ВРТ», и считали размер вознаграждения с учетом пола, количества детей и внешних признаков генетической матери. Затем у посторонних женщин покупали половые клетки, которые отдельно оплодотворяли. Ребенка после рождения передавали покупателю для оформления свидетельства о рождении, загранпаспорта и других документов.