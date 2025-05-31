Группу врачей из Приморья обвинили в продаже новорожденных за границу

Следствие также считало, что врачи незаконно использовали вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) под видом лечения бесплодия. Они искали покупателей новорожденных «из числа одиноких мужчин и лиц, не имеющих показания к применению ВРТ», и считали размер вознаграждения с учетом пола, количества детей и внешних признаков генетической матери. Затем у посторонних женщин покупали половые клетки, которые отдельно оплодотворяли. Ребенка после рождения передавали покупателю для оформления свидетельства о рождении, загранпаспорта и других документов.