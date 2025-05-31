Швеция заморозила контакты с Россией

Швеция заморозила двусторонние контакты с Россией.
Россия и Швеция полностью прекратили двусторонние политические контакты по инициативе Стокгольма, а также максимально ограничили торговое, культурное и спортивное сотрудничество. Об этом сообщил посол России в Швеции Сергей Беляев.
«Наши двусторонние политические контакты заморожены по инициативе шведской стороны, торговый оборот неуклонно сокращается, да и научные, культурные и спортивные обмены, которые, казалось бы, должны быть свободны от влияния геополитической конъюнктуры, сведены к нулю», — передает РИА Новости слова Беляева.
Посол пояснил, что охлаждение отношений связано с позицией Стокгольма, который «укоренен в западной парадигме» и с момента вступления в НАТО последовательно проводит недружественную политику в отношении Москвы. Беляев подчеркнул, что сейчас основной смысл межгосударственных отношений сводится к сохранению взаимного дипломатического присутствия. Российское посольство в Стокгольме продолжает работу даже в нынешних условиях, напомнил дипломат.
Беляев указал, что позитивных изменений в отношениях ждать не приходится до тех пор, пока Швеция не проявит самостоятельность во внешней политике. По его мнению, для этого необходимы серьезные изменения в мировой политике.
Ранее посол России в Стокгольме Сергей Беляев сообщил, что российские дипломаты, работающие в посольстве в Швеции, испытывают серьезное психологическое давление и вынуждены функционировать в непростой обстановке. По словам Беляева, очередной инцидент произошел 25 мая, когда были зафиксированы противоправные действия в отношении дипломатической миссии. Несмотря на это, шведским правоохранительным органам не удалось задержать причастных к произошедшему лиц.