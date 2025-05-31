Швеция заморозила контакты с Россией

Посол пояснил, что охлаждение отношений связано с позицией Стокгольма, который «укоренен в западной парадигме» и с момента вступления в НАТО последовательно проводит недружественную политику в отношении Москвы. Беляев подчеркнул, что сейчас основной смысл межгосударственных отношений сводится к сохранению взаимного дипломатического присутствия. Российское посольство в Стокгольме продолжает работу даже в нынешних условиях, напомнил дипломат.