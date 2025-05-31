В Башкирии спасли тонувшего в Ашкадаре 15-летнего подростка

Как рассказали в МЧС по Башкирии, в роковой день подросток отдыхал на водоеме с друзьями. В какой-то момент юноши заметили, что их товарищ жадно ловит воздух и пытается попросить о помощи. Поняв, что друг уже тонет, они бросились к нему и вытащили из воды.