В Башкирии спасли тонувшего в Ашкадаре 15-летнего подростка

В Стерлитамаке едва не оборвалась жизнь 15-летнего подростка. Юноша, решивший переплыть с одного берега на другой, чуть не ушел на дно реки Ашкадар.
Как рассказали в МЧС по Башкирии, в роковой день подросток отдыхал на водоеме с друзьями. В какой-то момент юноши заметили, что их товарищ жадно ловит воздух и пытается попросить о помощи. Поняв, что друг уже тонет, они бросились к нему и вытащили из воды.
— Городские спасатели оказали первую помощь, мальчик госпитализирован в больницу, — добавили в МЧС.
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