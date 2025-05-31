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В Башкирии спасли тонувшего в Ашкадаре 15-летнего подростка

В Стерлитамаке едва не погиб 15-летний юноша.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке едва не оборвалась жизнь 15-летнего подростка. Юноша, решивший переплыть с одного берега на другой, чуть не ушел на дно реки Ашкадар.

Как рассказали в МЧС по Башкирии, в роковой день подросток отдыхал на водоеме с друзьями. В какой-то момент юноши заметили, что их товарищ жадно ловит воздух и пытается попросить о помощи. Поняв, что друг уже тонет, они бросились к нему и вытащили из воды.

— Городские спасатели оказали первую помощь, мальчик госпитализирован в больницу, — добавили в МЧС.

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