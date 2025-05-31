ДТП произошло на внешней стороне 103-го километра МКАД с участием машины и мотоцикла

На внешней стороне 103-го километра МКАД произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. На месте работают экстренные службы столицы. Об этом в субботу, 31 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта города Москвы.
Детали инцидента и сведения о пострадавших уточняются. Движение в районе затруднено, водителям рекомендуется заранее выбирать альтернативные маршруты, передает Telegram-канал дептранса.
Ранее трамвай сбил мужчину на электросамокате на Большой Черемушкинской улице в районе остановки «Улица Шверника» на юго-западе Москвы. В пресс-службе Департамента транспорта Москвы сообщали, что в районе аварии задерживались трамваи № 26 и 38, а маршруты других временно были изменены.
Автомобиль каршеринга в центре Москвы насмерть сбил ребенка, который пересекал проезжую часть на самокате на красный сигнал светофора. ДТП произошло на Семеновской набережной в районе дома 3/1, корпус 4. При столкновении ребенок получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте.