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ДТП произошло на внешней стороне 103-го километра МКАД с участием машины и мотоцикла

На внешней стороне 103-го километра МКАД произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. На месте работают экстренные службы столицы. Об этом в субботу, 31 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта города Москвы.

На внешней стороне 103-го километра МКАД произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. На месте работают экстренные службы столицы. Об этом в субботу, 31 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта города Москвы.

Детали инцидента и сведения о пострадавших уточняются. Движение в районе затруднено, водителям рекомендуется заранее выбирать альтернативные маршруты, передает Telegram-канал дептранса.

Ранее трамвай сбил мужчину на электросамокате на Большой Черемушкинской улице в районе остановки «Улица Шверника» на юго-западе Москвы. В пресс-службе Департамента транспорта Москвы сообщали, что в районе аварии задерживались трамваи № 26 и 38, а маршруты других временно были изменены.

Автомобиль каршеринга в центре Москвы насмерть сбил ребенка, который пересекал проезжую часть на самокате на красный сигнал светофора. ДТП произошло на Семеновской набережной в районе дома 3/1, корпус 4. При столкновении ребенок получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте.