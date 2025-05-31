Суровая погода и растущее число новичков создали опасную ситуацию на самой высокой вершине

На самой высокой горы в мире Эвересте снова образовались длинные очереди, или так называемые «пробки», что стало тревожным сигналом для альпинистского сообщества и экспертов по безопасности. Несмотря на то, что сезон восхождений подходит к концу, сотни альпинистов и их гидов-шерпов продолжают борьбу с суровой погодой, которая в этом году оказалась особенно непредсказуемой и опасной. В результате многие оказались в ситуации, когда им приходится ждать своей очереди на вершину, привязавшись к единственной страховочной веревке, что увеличивает риск несчастных случаев и травм.