Суровая погода и растущее число новичков создали опасную ситуацию на самой высокой вершине

На самой высокой горы в мире Эвересте снова образовались длинные очереди, или так называемые «пробки», что стало тревожным сигналом для альпинистского сообщества и экспертов по безопасности. Несмотря на то, что сезон восхождений подходит к концу, сотни альпинистов и их гидов-шерпов продолжают борьбу с суровой погодой, которая в этом году оказалась особенно непредсказуемой и опасной. В результате многие оказались в ситуации, когда им приходится ждать своей очереди на вершину, привязавшись к единственной страховочной веревке, что увеличивает риск несчастных случаев и травм.
В конце мая, когда погодные условия на высоте 8 849 метров становятся наиболее благоприятными, тысячи альпинистов стремятся подняться на вершину. Однако ограниченное «окно» хорошей погоды и популярность горы привели к тому, что очереди растянулись на километры. Особенно заметным стало присутствие большого числа новичков, которые не обладают достаточным опытом и знаниями для безопасного восхождения. Это создает дополнительные сложности для профессиональных альпинистов и гидов-шерпов, отвечающих за безопасность группы.
Опытный шерп Пасанг Ринджи, дважды поднимавшийся на вершину, отметил: «Погода в этом году не совпала с прогнозами, и это стало ключевым фактором. А еще у нас было много новичков, которые не умеют правильно использовать снаряжение и не знают, как вести себя в экстремальных условиях». Он подчеркнул, что только квалифицированным и подготовленным альпинистам следует разрешать восхождение, чтобы снизить риски и обеспечить безопасность всех участников.
По данным департамента альпинизма Непала, к концу мая разрешения на восхождение получили 468 иностранных альпинистов из 57 стран, а также примерно такое же количество непальских гидов. Многие из них — впервые на Эвересте, и их неподготовленность зачастую становится причиной задержек и опасных ситуаций. В этом году погода оказалась особенно капризной: несмотря на хорошие прогнозы, в определенные дни погода резко ухудшалась, что делало восхождение практически невозможным.
Один из самых известных покорителей Эвереста Дженджен Лама отметил: «Погоду было очень трудно предсказать. В один день казалось, что все идеально, а на следующий — ситуация резко ухудшалась. Это создает опасную атмосферу, особенно для новичков». Он добавил, что именно из-за таких условий многие альпинисты вынуждены ждать в очереди, что увеличивает риск переутомления и несчастных случаев.
Несмотря на сложности, некоторые гиды-шерпы продолжают показывать выдающиеся результаты. Например, известный гид Ками Рита совершил свой 31-й подъем на вершину Эвереста, побив собственный рекорд по количеству восхождений. Он подчеркнул, что несмотря на все усилия, суровая погода и растущее число новичков делают восхождение все более опасным.
Очереди на вершине — не редкость, и они вызывают опасения у специалистов. В 72-ю годовщину первого успешного восхождения Эдмунда Хиллари и Тенцинга Норгея, которые покорили вершину 29 мая 1953 года, эксперты вновь напоминают о необходимости строгого контроля и соблюдения правил безопасности.
Организации, отвечающие за восхождения, предпринимают меры для минимизации рисков. В частности, усилия сосредоточены на контроле за количеством участников, строгом соблюдении правил поведения на маршруте и информировании альпинистов о необходимости быть подготовленными и обладать базовыми знаниями по использованию снаряжения.
Некоторые компании внедряют новые технологии, такие как системы автоматического оповещения и видеонаблюдения, чтобы отслеживать поведение участников и предотвращать опасные ситуации. Также ведутся работы по улучшению условий для восхождения, чтобы снизить очереди и обеспечить более безопасные условия для всех.