Аферисты обманули 205 жителей Красноярского края за неделю

31 мая в прокуратуре Красноярского края представили традиционную сводку о дистанционном мошенничестве за неделю.
Известно, что за семь дней интернет-преступники обманом выманили более 43 миллионов рублей у 205 жителей региона. С начала года жертвами аферистов стали 3797 человек, которые лишились более девяти миллиардов рублей. То есть в среднем каждый перечислил по 250 тысяч рублей. Это не только сбережения, но и занятые у банков, родных и друзей деньги, которые придется отдавать.
Вероятность, что мошенников найдут и заставят компенсировать ущерб, не такая большая. На сегодняшний день раскрываемость подобных преступлений в Красноярском крае составляет 26%. В 658 случаях удалось найти тех, кто похитил деньги удаленно: с помощью интернета или телефона. Во многих случаях преступники работают из-за границы, поэтому добраться до них непросто.
Остается надеяться на бдительность жителей и их родственников. Силовики советуют заканчивать разговор с незнакомцами, как только речь зашла о ваших деньгах. Неважно, угрожает вам собеседник или обещает баснословную прибыль. 52 человека за прошедшую неделю попали под влияние лжесотрудников спецслужб организаций, которые предлагали спасти накопления. О таких звонках нужно обязательно рассказывать близким и заявлять в полицию о настойчивых попытках мошенничества. Можно договориться с родственниками, что вы не делаете никакие переводы, не позвонив им посоветоваться. На обещания легких денег тоже не стоит реагировать. В 22 случаях люди попались на объявления фейковых криптобирж.