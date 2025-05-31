«Сыграли в двойную игру»: бойцы ВСУ помогали российским десантникам

«Парни (ВС РФ — прим. URA.RU) предложили сыграть двойную игру, чтоб мы их поддержали. Ну у нас была функционирующая радийка (радиостанция — прим. URA.RU), а им надо было выполнять боевую задачу… Своему командованию мы сообщали, что типа все отлично, все мы держим позиции, все классно… А ребята проводили накопления и проводили штурм», — сказал военнопленный ВСУ на видео, которое есть в распорядении РИА Новости.