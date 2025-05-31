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В Приморье врачей будут судить за продажу 13 детей

В Приморье восемь врачей обвинили в продаже 13 новорожденных за границу.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая — РИА Новости. Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело против восьми медработников о продаже 13 новорожденных за границу, сообщила краевая прокуратура.

«Прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение в отношении восьми медицинских работников частной клиники. Они обвиняются по пункту “в” части 3 статьи 127.1 УК (торговля несовершеннолетними с их незаконным вывозом за границу)», — отметили в ведомстве.

По версии следствия, с 2018 по 2020 год группа врачей незаконно оформляла медицинские документы с заведомо ложной информацией о бесплодии покупателей и генетических родителей.

«Используя вспомогательные репродуктивные технологии под видом лечения бесплодия, фигуранты осуществляли действия по культивации эмбрионов и последующего рождения детей с целью их продажи и последующего перемещения за границу», — рассказали в прокуратуре.

В итоге медработники осуществили куплю-продажу 13 новорожденных, получив за это более 53 миллионов рублей. В ведомстве подчеркнули, что при этом дети находились в заведомо беспомощном состоянии.

После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело направят во Фрунзенский районный суд Владивостока.

Врачам грозит до 15 лет лишения свободы.