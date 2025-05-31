Финляндия завершила расследование инцидента с танкером, который повредил кабели в Балтийском море

В Финляндии завершилось предварительное расследование в отношении танкера Eagle S (фото из архива).
Финская полиция завершила предварительное расследование в отношении танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении подводных кабелей в Балтийском море. Как сообщил адвокат экипажа Германа Юнгберга, материалы дела были переданы заместителю генерального прокурора Финляндии 31 мая.
«Национальная уголовная полиция Финляндии завершила предварительное расследование в отношении нефтяного танкера Eagle S…» — пишет Yle. Издание ссылается на слова Юнгберга.
Финская полиция направила материалы предварительного расследования заместителю генпрокурора Юкке Раппе. Он, в свою очередь, сообщил, что прокуратура располагает полученными следственными материалами.
В энергосистеме между Финляндией и Эстонией 25 декабря была зафиксирована неисправность на линии EstLink 2. По данным финской полиции, повреждение кабеля могло произойти в результате зацепления якорем судна Eagle S, ходящего под флагом Островов Кука. Помимо этого, представители финской таможни отметили, что, по неподтвержденной информации, судно Eagle S может быть связано с перевозкой российских энергетических ресурсов. Позже Финляндия потребовала арестовать танкер.