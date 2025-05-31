Финляндия завершила расследование инцидента с танкером, который повредил кабели в Балтийском море

В энергосистеме между Финляндией и Эстонией 25 декабря была зафиксирована неисправность на линии EstLink 2. По данным финской полиции, повреждение кабеля могло произойти в результате зацепления якорем судна Eagle S, ходящего под флагом Островов Кука. Помимо этого, представители финской таможни отметили, что, по неподтвержденной информации, судно Eagle S может быть связано с перевозкой российских энергетических ресурсов. Позже Финляндия потребовала арестовать танкер.