Первые в 2025 году сабантуи стартовали в Башкирии

В Башкирии началась пора сабантуев. Традиционный праздник плуга начался сегодня, 31 мая. Соответствующий указ, подписанный главой региона Радием Хабировым, опубликован на официальном портале правовой информации республики.
Первыми праздновать сабантуй будут десять районов, среди которых Аургазинский, Бижбулякский, Бурзянский, Зилаирский, Калтасинский, Кармаскалинский, Кугарчинский, Стерлитамакский, Чишминский и Янаульский районы.
Следующая волна праздников запланирована на 6 июня в Зианчуринском, Нуримановском и Хайбуллинском районах. На следующий день, 7 июня, эстафету примут пятнадцать территорий, включая Абзелиловский, Архангельский, Аскинский, Бакалинский, Баймакский, Бирский, Дюртюлинский, Ермекеевский, Караидельский, Кушнаренковский, Мелеузовский, Миякинский, Стерлибашевский, Уфимский и Чекмагушевский районы.
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