В декабре 2024 года в пресс-службе СК РФ рассказали РИА Новости, что Йоргенсен заочно обвиняется в совершении террористического акта и наемничестве (пункты «а», «в» части 2 статьи 205, часть 3 статьи 359 УК РФ). Она объявлена в международный розыск и заочно арестована, добавил 20 января агентству ее адвокат Игорь Дюкин.
«Судебное заседание назначено на 9 июня», — сказали агентству в суде.
По данным следствия, Йоргенсен принимала участие в вооруженном конфликте на территории РФ в качестве наемника: она вместе с другими вооруженными формированиями Украины в ноябре 2024 года незаконно пересекла госграницу РФ и вторглась в Курскую область для устрашения населения, причинения имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти. Кроме того, Йоргенсен совершала преступления против мирных жителей региона.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых — Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники — найдены и наказаны.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
МО РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.