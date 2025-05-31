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МВД: в ночном ДТП на Брестчине погибли два человека, еще один в больнице

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства и причины смертельного ДТП В Ивацевичском районе Брестской области, сообщили в МВД Беларуси.

Источник: Telegram / МВД Беларуси

Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на субботу, 31 мая, около 02:20 на автодороге Н-26414 «Волька — Добромысль» около деревни Закапличье.

По предварительной информации, 28-летний водитель-бесправник автомобиля Ford, не справился с управлением.

сообщили в МВД

Автомобиль опрокинулся и врезался в придорожное дерево.

Сообщается, что от полученных травм водитель и 29-летний пассажир погибли, еще один 25-летний пассажир после происшествия был госпитализирован.

В МВД отметили, что ни водитель, ни пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

На место ДТП выезжали следователи, сотрудники Госавтоинспекции, МЧС. Устанавливаются детали случившегося.

В МВД напомнили о запрете управлять автомобилем без водительского удостоверения, а также призвали участников дорожного движения, которые находятся в автомобиле, пристегиваться ремнями безопасности.