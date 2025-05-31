МВД: в ночном ДТП на Брестчине погибли два человека, еще один в больнице

Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на субботу, 31 мая, около 02:20 на автодороге Н-26414 «Волька — Добромысль» около деревни Закапличье.
По предварительной информации, 28-летний водитель-бесправник автомобиля Ford, не справился с управлением.
Автомобиль опрокинулся и врезался в придорожное дерево.
Сообщается, что от полученных травм водитель и 29-летний пассажир погибли, еще один 25-летний пассажир после происшествия был госпитализирован.
В МВД отметили, что ни водитель, ни пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.
На место ДТП выезжали следователи, сотрудники Госавтоинспекции, МЧС. Устанавливаются детали случившегося.
В МВД напомнили о запрете управлять автомобилем без водительского удостоверения, а также призвали участников дорожного движения, которые находятся в автомобиле, пристегиваться ремнями безопасности.