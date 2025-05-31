Крупное ДТП парализовало движение на МКАД

ДТП произошло на внешней стороне 103-го километра МКАД. На место происшествия прибыли оперативные службы Москвы. «Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.
В Дептрансе посоветовали водителям выбирать маршруты объезда. Из-за ДТП затруднено движение автомобилей на три километра.
Ранее стало известно, что в Москве суд приговорил к шести годам колонии курьера, который сбил пешехода и покинул место аварии.
До этого в Свердловской области следователи предъявили обвинение 44-летнему местному жителю, который сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину и ее четырехлетнюю дочь.