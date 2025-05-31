Башкирия заняла девятое место по объемам проданного алкоголя в России

В Башкирии упали объемы розничной продажи алкоголя. Это следует из данных, предоставленных Федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынками.
За четыре месяца 2025 года в регионе было продано 1, 481,3 млн декалитров алкогольной продукции, что на 12,3% меньше показателей аналогичного периода предыдущего года.
Несмотря на снижение потребления, республика сохранила позиции в первой десятке субъектов РФ по объемам алкогольных продаж. Наибольшие показатели зарегистрированы в Москве (6,13 млн декалитров), Московской области (5, 795,9 млн) и Санкт-Петербурге (3, 264,7 млн). Башкирия заняла девятое место в этом рейтинге, расположившись между Челябинской (1, 486 млн) и Ростовской (1, 412,9 млн) областями.
Наименьший уровень продаж алкогольной продукции отмечен в Чеченской Республике и Ингушетии, где реализовано всего 1 и 7,2 тысячи декалитров соответственно. В масштабах страны объемы алкогольных продаж сократились на 14%, достигнув 63 миллионов 586,4 тысячи декалитров.
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