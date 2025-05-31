Шпиона поймали на парковке супермаркета во Владивостоке

Управлением ФСБ России по Тихоокеанскому флоту выявлен шпион — гражданин РФ Хецоидзе Гурам Луарсабович.
Как сообщают силовики, данный гражданин собирал и передавал иностранным спецслужбам сведения, составляющие государственную тайну.
Ещё в апреле суд признал его виновным в шпионаже и назначил 13 лет тюрьмы. Приговор в законную силу не вступил.
Шпиона задержали на парковке одного из самых популярных городских супермаркетов. Как следует из кадров задержания, фигурант попытался играть в «несознанку», однако силовые структуры имеют достаточно доказательств противоправной деятельности Хецоидзе.