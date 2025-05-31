Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шпиона поймали на парковке супермаркета во Владивостоке

Мужчина, работавший на иностранные спецслужбы, был задержан силовиками возле супермаркета, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Управлением ФСБ России по Тихоокеанскому флоту выявлен шпион — гражданин РФ Хецоидзе Гурам Луарсабович.

Как сообщают силовики, данный гражданин собирал и передавал иностранным спецслужбам сведения, составляющие государственную тайну.

Ещё в апреле суд признал его виновным в шпионаже и назначил 13 лет тюрьмы. Приговор в законную силу не вступил.

Шпиона задержали на парковке одного из самых популярных городских супермаркетов. Как следует из кадров задержания, фигурант попытался играть в «несознанку», однако силовые структуры имеют достаточно доказательств противоправной деятельности Хецоидзе.