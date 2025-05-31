«Погрузит планету в хаос»: один из мировых супервулканов начал пробуждаться

Ученые предупреждают, что один из мировых супервулканов пробуждается: «Это погрузит планету в хаос». Серия мощных землетрясений в Кампи-Флегрей, массивном супервулкане в Италии, вызвала у ученых новые опасения по поводу риска крупного извержения.
В мае Флегрейские поля близ Неаполя потрясло землетрясение магнитудой 4,4, признанное самым сильным за последние 40 лет, пишет Daily Mail. За последние шесть месяцев ученые зафиксировали более 3000 небольших землетрясений, известных как подземные толчки, что намного превышает нормальную сейсмическую активность в этом районе. Эксперты говорят, что извержениям обычно предшествует усиление сейсмической активности, поскольку повышается подземное давление. Эти небольшие подземные толчки могут ослабить породу над магматическим очагом вулкана, облегчая проникновение магмы. Представьте, предлагает Daily Mail, что в скороварке образуется пар: если крышка окажется слишком слабой, она может взорваться.
Геологи также заметили резкое увеличение количества газов, выделяющихся из вулкана, что является еще одним тревожным признаком.
В дополнение к тревоге, выбросы углекислого газа в Кампи-Флегрей резко возросли, и Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV) сообщает о ежедневных уровнях от 4000 до 5000 тонн. Эксперты говорят, что повышенные выбросы газов часто означают, что магма приближается к поверхности, оказывая большее давление на вулкан.
По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), сейчас магма находится всего в нескольких милях под поверхностью, на небольшой глубине, что вызывает больше опасений. Если давление продолжит расти, это может спровоцировать извержение без предупреждения, особенно учитывая все недавние землетрясения и выбросы газа.
Кристофер Килберн, ведущий вулканолог IGNV, отмечает: «Крайне важно проводить различие между выбросами газов, вызванными движением магмы, и выбросами, возникающими в результате естественного взаимодействия горных пород».
Кампи Флегрей представляет серьезную угрозу для более чем четырех миллионов человек, проживающих в столичном регионе Неаполь, рассказывает Daily Mail. В случае его извержения ущерб может быть значительным. Здания могут быть разрушены потоками лавы, облаками пепла и быстро движущимися горячими газами. Дороги, электричество и водоснабжение могут быть отключены, что сделает жизнь людей опасной и хаотичной. Неаполь и близлежащие города, такие как Поццуоли, расположены рядом с Кампи-Флегрей, что ставит под угрозу жизни многих людей и их дома.
Новое исследование, проведенное Джанмарко Буоно, аспирантом Неаполитанского университета Федерико II, показывает, что около 80 процентов углекислого газа, выделяющегося из кратера Сольфатара, поступает непосредственно из магмы, находящейся под поверхностью Земли.
Это означает, что магма выделяет газы, что является явным признаком того, что она, возможно, приближается к поверхности. Остальные 20 процентов газа образуются в результате взаимодействия горячих жидкостей с подземными породами — естественный процесс, который не всегда означает приближение извержения, поясняет Daily Mail.
Ученые наблюдают за этими газовыми выбросами, а также за вздутием грунта и тысячами небольших землетрясений, потому что они являются ключевыми признаками будущих извержений. Когда магма поднимается, она выталкивает газы наружу, создавая давление внутри вулкана. Слишком большое давление может вызвать трещины и спровоцировать опасное извержение.
Кампи Флегрей означает «пылающие поля». Это большой вулканический кратер, образовавшийся в результате мощного извержения тысячи лет назад, в результате которого земля над магматическим очагом обрушилась. Последнее извержение Кампи Флегрей произошло в 1538 году. Хотя извержения происходят нечасто, крупные извержения происходят каждые несколько тысяч лет, в последние десятилетия вулкан проявляет признаки беспокойства.
Ученые говорят, что невозможно точно предсказать, когда произойдет следующее извержение, но недавняя активность означает, что оно может произойти скорее раньше, чем позже, отмечает Daily Mail.
С 2005 года земля в этом районе медленно поднимается и опускается в процессе, называемом брадисейсизмом. Это происходит, когда магма и газ накапливаются под землей, выталкивая поверхность вверх или позволяя ей опускаться обратно. Например, в соседнем городе Поццуоли уровень грунта поднялся примерно на 4,7 фута в течение текущей фазы. Это похоже на то, что поверхность Земли слегка раздувается, как воздушный шар, когда магма выталкивается снизу.
Используя модель механического разрушения, обычно применяемую в строительной инженерии, ученые изучили, как скала под Кампи-Флегрей реагирует на нагрузку. Их результаты свидетельствуют о том, что земная кора переходит от простого изгиба к растрескиванию, что часто предшествует извержениям.
«Мы наблюдаем явное приближение к состоянию, при котором разрыв более вероятен», — отметили ученые.
С тех пор как в 2005 году появились тревожные сигналы, официальные лица повысили уровень опасности вулкана с зеленого до желтого в 2012 году.
Власти разработали всеобъемлющие планы эвакуации для миллионов людей, проживающих в столичном регионе Неаполь, но проблема по-прежнему заключается в обеспечении быстрого и эффективного выполнения этих планов в случае, если извержение станет неизбежным.
Угроза, исходящая от вулкана Кампи-Флегрей, носит не только локальный характер, предупреждает Daily Mail. Около 40 000 лет назад извержение вулкана Кампи-Флегрей было настолько сильным, что вызвало одну из самых страшных вулканических катастроф в истории Земли, вызвав серьезные изменения в глобальном климате. Если бы подобное извержение произошло сегодня, его последствия распространились бы далеко за пределы Италии. Облака пепла могли бы накрыть большую часть Европы, прервав полеты, повредив посевы и отключив электроэнергию. Вулканические газы могут блокировать солнечный свет, что приведет к многолетнему снижению температуры и непредсказуемой погоде, что поставит под угрозу запасы продовольствия во всем мире.