«Погрузит планету в хаос»: один из мировых супервулканов начал пробуждаться

Кампи Флегрей представляет серьезную угрозу для более чем четырех миллионов человек, проживающих в столичном регионе Неаполь, рассказывает Daily Mail. В случае его извержения ущерб может быть значительным. Здания могут быть разрушены потоками лавы, облаками пепла и быстро движущимися горячими газами. Дороги, электричество и водоснабжение могут быть отключены, что сделает жизнь людей опасной и хаотичной. Неаполь и близлежащие города, такие как Поццуоли, расположены рядом с Кампи-Флегрей, что ставит под угрозу жизни многих людей и их дома.