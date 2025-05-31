«Игра окончена»: в США приняли однозначную позицию России по Украине

Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде. В нее войдут помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Предыдущие переговоры между Россией и Украиной прошел 16 мая, по итогам которого стороны обсудили обмен пленными и возможное прекращение огня.