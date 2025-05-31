Украинские дроны атаковали Рыльск в ночь на 31 мая: что известно об ударах ВСУ. Видео

Александр Хинштейн утром 23 мая сообщил об атаке по Рыльску. В результате ударов украинских военных по городу были повреждены стеклянные конструкции в двух административных зданиях, а также пострадали окна и кровля в гаражах и складских помещениях. Жертв и пострадавших нет, отметил Хинштейн. В результате обстрела полностью был разрушен один из гаражей, выбиты стекла в двух жилых квартирах и в спортивном зале детско-юношеской спортивной школы Рыльска. Кроме того, из-за атаки наблюдались временные перебои с электроснабжением.