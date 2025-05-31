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Медведь внезапно ожил на трассе в российском регионе

В Якутии сбитый на трассе медведь внезапно ожил.

В Якутии сбитый на трассе медведь внезапно ожил. Перед этим он несколько минут лежал в крови и не дышал. Об этом необычном случае пишет SHOT.

По информации издания, проезжающие по трассе в Алданском районе республики рабочие увидели лежащего на асфальте огромного медведя в крови, без признаков жизни.

Мужчины остановились, а несколько человек решили подойти поближе, чтобы посмотреть на зверя и снять видео.

Однако когда люди были уже в паре метров от «трупа», хищник вдруг «ожил» и резко начал вставать, а затем побежал в сторону любопытствующих.

Работники успели заскочить в свою машину и уехали, а медведь, прихрамывая, побежал обратно в лес. Что случилось с животным дальше, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Башкирии люди все чаще стали встречать на своем пути медведей.