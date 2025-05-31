Медведь внезапно ожил на трассе в российском регионе

В Якутии сбитый на трассе медведь внезапно ожил. Перед этим он несколько минут лежал в крови и не дышал. Об этом необычном случае пишет SHOT.
По информации издания, проезжающие по трассе в Алданском районе республики рабочие увидели лежащего на асфальте огромного медведя в крови, без признаков жизни.
Мужчины остановились, а несколько человек решили подойти поближе, чтобы посмотреть на зверя и снять видео.
Однако когда люди были уже в паре метров от «трупа», хищник вдруг «ожил» и резко начал вставать, а затем побежал в сторону любопытствующих.
Работники успели заскочить в свою машину и уехали, а медведь, прихрамывая, побежал обратно в лес. Что случилось с животным дальше, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Башкирии люди все чаще стали встречать на своем пути медведей.