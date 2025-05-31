Количество пострадавших из-за ночной атаки БПЛА на Курскую область выросло до 14

«К сожалению, в Льговском районе из-за ночной атаки пострадали ещё двое детей: у них минно-взрывная травма, состояние средней степени тяжести. Сейчас они находятся под присмотром врачей», — написал чиновник в телеграм-канале.
В Рыльске, как уточнил Хинштейн, шестеро пострадавших, включая двух несовершеннолетних, находятся в состоянии средней тяжести, а один мужчина — в тяжёлом. Все пострадавшие доставлены в Курскую областную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, сегодня ночью ВСУ вновь атаковали Курскую область. В Рыльске один из дронов врезался в пятиэтажный дом, вызвав возгорание в квартире на первом этаже. Пламя перекинулось на балконы выше. Второй беспилотник повредил третий этаж соседнего здания — в одной из квартир также начался пожар, который удалось быстро потушить.