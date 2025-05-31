«Стала намного честнее»: Германия перестала требовать безусловной победы Украины

Вадефуль также обратил внимание на неопределенность в вопросе дальнейшей поддержки Украины со стороны США. Он подчеркнул, что это обстоятельство должно стимулировать Европейский союз к поиску новых решений по предоставлению помощи Киеву. При этом министр отметил, что задача западных стран — усилить позиции Украины на переговорах, чтобы именно украинская сторона принимала решения о завершении конфликта, а не другие государства без ее участия".