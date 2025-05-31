В Германии стали трезво смотреть на конфликт на Украине, признался Вадефуль.
Новый глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин больше не ставит целью военное поражение России в конфликте с Украиной. Об этом он рассказал в интервью газете Suddeutsche Zeitung.
По словам Вадефуля, изначально было очевидно, что конфликт завершится за столом переговоров. «На мой взгляд, с самого начала было ясно, что эта война, скорее всего, закончится путем переговоров. Одно верно — полного поражения в смысле капитуляции России с ее ядерным оружием ожидать не приходилось. В этом отношении мы теперь стали немного честнее», — отметил глава немецкого МИД.
Вадефуль также обратил внимание на неопределенность в вопросе дальнейшей поддержки Украины со стороны США. Он подчеркнул, что это обстоятельство должно стимулировать Европейский союз к поиску новых решений по предоставлению помощи Киеву. При этом министр отметил, что задача западных стран — усилить позиции Украины на переговорах, чтобы именно украинская сторона принимала решения о завершении конфликта, а не другие государства без ее участия".
Ранее новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял об отсутствии предпосылок к скорому завершению конфликта на Украине, несмотря на дипломатические усилия и надежды на посредничество Ватикана. В Совете Федерации РФ поддержали этот прогноз, отметив, что военная поддержка Украины со стороны западных стран затягивает конфликт. В Стамбуле 2 июня ожидается новый раунд переговоров по Украине, где Москва намерена предоставить Киеву меморандум.