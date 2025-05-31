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Число пострадавших в результате атаки ВСУ по Курской области выросло до 14

Подробностями атаки украинских БПЛА поделился врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Источник: Аргументы и факты

В результате атаки украинских беспилотников на Льговский и Рыльский районы Курской области пострадали 14 человек, заявил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Среди пострадавших в Льговском районе, по словам главы региона, еще двое детей. В настоящее время несовершеннолетние находятся под наблюдением врачей, у них диагностированы минно-взрывные травмы средней тяжести.

При этом в Рыльске пострадали шесть человек, среди них двое несовершеннолетних детей. По информации Хинштейна, один мужчина находится в тяжелом состоянии.

«Уверен, наши врачи сделают все возможное и невозможное, чтобы поставить людей на ноги!» — написал врио главы Курской области.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в Рыльске беспилотники нанесли удары по двум пятиэтажным жилым домам, а в поселке Артаково Льговского района из-за удара загорелись два жилых строения и гараж.