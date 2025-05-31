«Никто из них не был пристегнут ремнями безопасности». В Ивацевичском районе автомобиль Ford перевернулся и врезался в дерево, два человека погибли

По предварительным данным, в субботу, 31 мая, примерно в 02.20 в ивацевичском районе на автодороге Н-26414 «Волька — Добромысль» неподалеку от деревни Закапличье, 28-летний водитель-бесправник, находившийся за рулем автомобиля Ford, не справился с управлением и машина опрокинулась. Водитель после этого врезался в придорожное дерево.