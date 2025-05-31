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«Никто из них не был пристегнут ремнями безопасности». В Ивацевичском районе автомобиль Ford перевернулся и врезался в дерево, два человека погибли

Два человека погибли в жутком ДТП с перевернувшимся авто под Ивацевичами.

Источник: Комсомольская правда

Два человека погибли в жутком ДТП с перевернувшимся авто под Ивацевичами. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

По предварительным данным, в субботу, 31 мая, примерно в 02.20 в ивацевичском районе на автодороге Н-26414 «Волька — Добромысль» неподалеку от деревни Закапличье, 28-летний водитель-бесправник, находившийся за рулем автомобиля Ford, не справился с управлением и машина опрокинулась. Водитель после этого врезался в придорожное дерево.

В МВД сообщили, что водитель и 29-летний пассажир, находившийся в авто, погибли. Говорится, что еще один 25-летний пассажир был доставлен в больницу.

«Установлено, что никто из них не был пристегнут ремнями безопасности», — обратили внимание в МВД.

Ранее годовалый ребенок погиб в смертельном ДТП под Вороново из-за пьяного водителя фуры: «В легковушке была семья с тремя детьми».

Тем временем Минздрав сказал про состояние двоих детей, пострадавших в жестком ДТП с фурой в Вороновском районе: «Оценивается как крайне тяжелое и тяжелое».

Вместе с тем белорусский хирург онколог назвал длительные симптомы опухолей головы и шеи для гортани, носа и полости рта.