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Хинштейн: число пострадавших от удара ВСУ по Курской области возросло

В результате ночной атаки на Льговский и Рыльский районы Курской области число пострадавших возросло до 14 человек, среди них четверо детей. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Число пострадавших от атаки ВСУ по Курской области возросло.

В результате ночной атаки на Льговский и Рыльский районы Курской области число пострадавших возросло до 14 человек, среди них четверо детей. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУкраинские дроны атаковали Рыльск в ночь на 31 мая: что известно об ударах ВСУ. Видео.

«Количество пострадавших в результате атаки на Льговский и Рыльский районы возросло до 14 человек. К сожалению, в Льговском районе из-за ночной атаки пострадали еще двое детей: у них минно-взрывная травма, состояние средней степени тяжести», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Все пострадавшие доставлены в Курскую областную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранним утром 31 мая ВСУ нанесли новый удар по территории агрофирмы «Южная» в Рыльском районе. В результате обстрела возник пожар, который ликвидируют сотрудники МЧС. Также повреждения получили жилые дома: выбиты окна, повреждена входная дверь и крыша. Два жильца получили легкие ранения, им оказали помощь на месте, позднее они пройдут дополнительное обследование в районной больнице. Власти региона призвали жителей сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности в связи с продолжающимися обстрелами.