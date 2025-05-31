Хинштейн: число пострадавших от удара ВСУ по Курской области возросло

Число пострадавших от атаки ВСУ по Курской области возросло.
В результате ночной атаки на Льговский и Рыльский районы Курской области число пострадавших возросло до 14 человек, среди них четверо детей. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
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«Количество пострадавших в результате атаки на Льговский и Рыльский районы возросло до 14 человек. К сожалению, в Льговском районе из-за ночной атаки пострадали еще двое детей: у них минно-взрывная травма, состояние средней степени тяжести», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Все пострадавшие доставлены в Курскую областную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранним утром 31 мая ВСУ нанесли новый удар по территории агрофирмы «Южная» в Рыльском районе. В результате обстрела возник пожар, который ликвидируют сотрудники МЧС. Также повреждения получили жилые дома: выбиты окна, повреждена входная дверь и крыша. Два жильца получили легкие ранения, им оказали помощь на месте, позднее они пройдут дополнительное обследование в районной больнице. Власти региона призвали жителей сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности в связи с продолжающимися обстрелами.