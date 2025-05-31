Хинштейн: число пострадавших от удара ВСУ по Курской области возросло

«Количество пострадавших в результате атаки на Льговский и Рыльский районы возросло до 14 человек. К сожалению, в Льговском районе из-за ночной атаки пострадали еще двое детей: у них минно-взрывная травма, состояние средней степени тяжести», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Все пострадавшие доставлены в Курскую областную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.