Над вторгшейся в Курскую область датской наёмницей Йоргенсен пройдёт заочный суд

Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил грузинского наёмника Алексея Пицхелаури к 14 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне Украины. Установлено, что в марте 2022 года 45-летний гражданин Грузии вступил в Интернациональный легион, получив оружие и боеприпасы. С ноября 2022 года по январь 2025 года он воевал против российских сил в составе ВСУ, получив за это вознаграждение в размере более 2,7 миллиона рублей.