Над вторгшейся в Курскую область датской наёмницей Йоргенсен пройдёт заочный суд

Йоргенсен была членом батальона «Арей». По данным следствия, она незаконно пересекла границу России вместе с группой иностранных наёмников. Также её обвиняют в нападении на сотрудников ФСБ, военных и мирных жителей. По данным следствия, датчанка участвовала в захвате железнодорожного вокзала и жилых районов Суджи.
В отношении Йоргенсен выдвинуты серьёзные обвинения, охватывающие пять статей УК РФ. Среди них — терроризм, наёмничество, незаконный оборот оружия, контрабанда, а также незаконное пересечение границы с применением насилия. До этого Хамовнический суд Москвы принял решение о заочном аресте гражданки Дании и объявил её в международный розыск. Отмечается, что обвиняемая прошла профессиональную военную подготовку, что является отягчающим обстоятельством.
Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил грузинского наёмника Алексея Пицхелаури к 14 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне Украины. Установлено, что в марте 2022 года 45-летний гражданин Грузии вступил в Интернациональный легион, получив оружие и боеприпасы. С ноября 2022 года по январь 2025 года он воевал против российских сил в составе ВСУ, получив за это вознаграждение в размере более 2,7 миллиона рублей.