Продавали детей за границу и зарабатывали миллионы: подробности ужасного преступления врачей во Владивостоке

Громким стало дело 2021 года. Тогда СК России предъявил московским врачам-репродуктологам и главе медицинского центра обвинение в продаже детей от суррогатных матерей иностранцам. Всем врачам, проходящим по данному делу, вменяли сразу 11 эпизодов продажи детей, из которых восемь были окончены, однако в трех случаях они не смогли завершить преступление.