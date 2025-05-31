Продавали детей за границу и зарабатывали миллионы: подробности ужасного преступления врачей во Владивостоке

Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение в отношении группы врачей частной клиники по делу о торговле детьми. Об этом сказано в сообщении регионального главка ведомства.
В прокуратуре раскрыли ужасные подробности преступления врачей во Владивостоке. Сообщается, что в период с 2018 по 2020 годы группа из восьми медицинских работников незаконно оформляла медицинскую документацию, в которой были указаны заведомо ложные сведения о бесплодии покупателей и генетических родителей.
«Используя вспомогательные репродуктивные технологии под видом лечения бесплодия, фигуранты осуществляли действия по культивации эмбрионов и последующего рождения детей с целью их продажи и последующего перемещения за границу», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Согласно данным следствия, обвиняемые медики совершили несколько сделок по купле-продаже 13 детей, на чем они смогли заработать более 53 миллионов рублей.
Группе врачей предъявлено обвинение по статье о «торговле несовершеннолетними с их незаконным вывозом за границу» (п. «в» ч. 3 ст. 127.1 Уголовного кодекса РФ). Теперь обвиняемым грозит лишение свободы сроком до 15 лет.
«После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока», — уточнила прокуратура.
Напомним, в декабре 2024 года глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о противоправном вывозе детей заграницу. Сообщения о подобных нарушениях поступили сразу из разных регионов.
Незадолго до заявления Бастрыкина ситуация обсуждалась в программе одного из федеральных телеканалов, где отмечали, что в стране продолжают работать некоммерческие организации, которые занимаются продажей и перевозкой детей за рубеж.
Громким стало дело 2021 года. Тогда СК России предъявил московским врачам-репродуктологам и главе медицинского центра обвинение в продаже детей от суррогатных матерей иностранцам. Всем врачам, проходящим по данному делу, вменяли сразу 11 эпизодов продажи детей, из которых восемь были окончены, однако в трех случаях они не смогли завершить преступление.