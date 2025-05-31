Где находится Рыльск, который атакуют ВСУ. Карта

Украинские беспилотники в ночь на 31 мая совершили массированную атаку на Рыльск. Пострадали 14 человек. Город расположен в Курской области. Он занимает оба берега реки Сейм, относящейся к бассейну Днепра, и находится на расстоянии 124 километров к западу от Курска. По состоянию на 2024 год численность населения составляет почти 15 тысяч человека. Рыльск признан одним из древнейших городов в России. URA.RU на карте показывает, где находится Рыльск.