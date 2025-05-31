Выпил 2 литра пива, покатался на «семерке» брата, получил 240 часов работ

В Волжском районе вынесен обвинительный приговор 19-летнему местному жителю, который управлял автомобилем в пьяном виде, не имея водительских прав.
В марте этого года инспекторы ДПС остановили на улице Луговая в посёлке Придорожный (микрорайон Южный город) автомобиль ВАЗ-21074. Водитель сразу признался, что у него нет прав, а машина принадлежит его брату. При этом у молодого человека были явные признаки алкогольного опьянения — он сообщил, что выпил около двух литров пива перед поездкой. От медицинского освидетельствования парень отказался.
Полицейские выяснили, что это уже не первое нарушение. Ранее суд приговорил его к 10 суткам ареста за аналогичное правонарушение — управление автомобилем без прав. Несмотря на это, он снова сел за руль, хотя никогда даже не обучался в автошколе.
Уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление машиной в пьяном виде лицом, ранее наказанным за подобное нарушение) расследовали сотрудники отдела дознания ОМВД по Волжскому району и передали в суд. Волжский районный суд признал доказательства достаточными и назначил нарушителю 240 часов обязательных работ. Приговор вступил в силу.
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