Выпил 2 литра пива, покатался на «семерке» брата, получил 240 часов работ

В марте этого года инспекторы ДПС остановили на улице Луговая в посёлке Придорожный (микрорайон Южный город) автомобиль ВАЗ-21074. Водитель сразу признался, что у него нет прав, а машина принадлежит его брату. При этом у молодого человека были явные признаки алкогольного опьянения — он сообщил, что выпил около двух литров пива перед поездкой. От медицинского освидетельствования парень отказался.