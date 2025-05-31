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Молдова — родина крокодилов: У авиапассажира из Кишинева немецкие таможенники нашли целого аллигатора, правда, засушенного — вез в подарок жене

В отношении путешественника возбуждено уголовное дело за нарушение федерального закона об охране природы.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Дюссельдорфа у пассажира из Молдовы изъяли сумку из целого крокодила — с головой и лапами.

Таможенники обнаружили кожаное изделие при проверке ручной клади 65-летнего мужчины. Он заверил сотрудников аэропорта, что привез аксессуар в подарок жене. Экспертиза показала, что сумка изготовлена из кожи строго охраняемого болотного крокодила. Ввоз таких изделий в Германию запрещен.

Сумка изготовлена из кожи строго охраняемого болотного крокодила. Фото: соцсети.

В отношении путешественника возбуждено уголовное дело за нарушение федерального закона об охране природы.

По данным таможни, сумка явно была изготовлена из целого крокодила — с головой и лапами.

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