Несовершеннолетнего жителя Химок без водительских прав задержали за дрифт на автомобиле каршеринга

В настоящее время из медицинского учреждения сообщений о пострадавших не поступало. Водитель был задержан и доставлен в территориальный отдел. Им оказался 17-летний местный житель, не имеющий права на управление транспортным средством, на машине каршеринга, которая помещена на специализированную стоянку. В отношении него сотрудниками Госавтоинспекции составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»), и ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ («Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства»). В настоящее время продолжается проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.