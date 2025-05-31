11 человек пострадали в 10 ДТП за вчерашние сутки в Самарской области

По сообщению пресс-службы Облглавка МВД России по Самарской области, за вчерашние сутки на дорогах региона произошло 10 аварий с пострадавшими, в которых получили травмы 11 человек. Полицейские выявили 421 нарушение ПДД, включая 17 н/с — случаев управления авто в состоянии опьянения и 14 нарушений правил перевозки детей, без автокресла или бустера.
Самыми серьезными ДТП стали:
Наезд на велосипедиста в Тольятти.
В 16:00 на ул. Автостроителей у дома № 4 35-летняя водительница Kia Rio проехала на красный свет и сбила 12-летнего велосипедиста, пересекавшего дорогу по переходу. Подросток получил травмы, но избежал госпитализации.
Неудачный поворот налево в Волжском районе.
В 14:40 на трассе «Курумоч — Старая Бинарадка» водитель ВАЗ-2107 39-ти лет при повороте налево столкнулся с обгонявшим Tank. Мужчину за рулем «семерки» доставили в больницу.
ДТП с пьяным водителем в Шигонах.
В 19:20 65-летний водитель Lada Priora, находившийся в состоянии опьянения, не уступил дорогу при левом повороте встречному Chevrolet Niva и спровоцировал аварию. 70-летняя пассажирка «Нивы» госпитализирована.
Авария с мотоциклистом в Тольятти.
В 21:30 на бульваре 50 лет Октября 47-летний водитель вазовской «четырнадцатой» при выезде со двора врезался в мотоцикл Yamaha. 34-летний мотоциклист с травмами доставлен в больницу.
Полиция устанавливает обстоятельства всех аварий. Окончательные выводы о виновности участников сделает суд.