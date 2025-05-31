11 человек пострадали в 10 ДТП за вчерашние сутки в Самарской области

По сообщению пресс-службы Облглавка МВД России по Самарской области, за вчерашние сутки на дорогах региона произошло 10 аварий с пострадавшими, в которых получили травмы 11 человек. Полицейские выявили 421 нарушение ПДД, включая 17 н/с — случаев управления авто в состоянии опьянения и 14 нарушений правил перевозки детей, без автокресла или бустера.