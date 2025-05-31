На Кубани пенсионерка отдала мошенникам 7 млн рублей после звонка из «ФСБ»

Псевдосиловик запугал пожилую женщину тем, что с ее счета в банке совершают переводы в недружественную страну и предложил потерпевшей «спасти» накопления. Поверив звонившему, запуганная женщина открыла карту в другом банке, передала ее курьеру и за неделю перевела мошенникам 7 млн рублей. Когда злоумышленники вновь связались с женщиной и предложили продать квартиру, она заподозрила неладное и обратилась в правоохранительные органы.