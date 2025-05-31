На Кубани пенсионерка отдала мошенникам 7 млн рублей после звонка из «ФСБ»

Аферисты связались с 63-летней женщиной под видом директора школы, где она ранее работала. Неизвестный сообщил, что ей неправильно начисляли зарплату и следует ждать «звонка из ФСБ».
Псевдосиловик запугал пожилую женщину тем, что с ее счета в банке совершают переводы в недружественную страну и предложил потерпевшей «спасти» накопления. Поверив звонившему, запуганная женщина открыла карту в другом банке, передала ее курьеру и за неделю перевела мошенникам 7 млн рублей. Когда злоумышленники вновь связались с женщиной и предложили продать квартиру, она заподозрила неладное и обратилась в правоохранительные органы.
До этого сообщалось, что череповчанин лишился жилья, поверив во взлом «Госуслуг». С мошенниками 62-летний мужчина общался в течение месяца. Аферисты убедили мужчину выставить на продажу квартиру, вырученные 5,5 млн рублей он перевел на указанные преступниками счета.