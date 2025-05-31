На Ставрополье четверо иностранцев подозреваются в убийстве

«После совершения убийства фигуранты попытались скрыться, однако были задержаны оперативными сотрудниками. По ходатайству следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, обыски и выемки, назначен ряд судебных экспертиз», — уточнили в ведомстве.