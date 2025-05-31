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На Ставрополье четверо иностранцев подозреваются в убийстве

ПЯТИГОРСК, 31 мая. /ТАСС/. Граждане иностранного государства, подозреваемые в убийстве, задержаны на Ставрополье. Об этом сообщили в следственном управлении СК по региону.

Источник: РИА "Новости"

«Следственными органами следственного управления СК России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении четырех граждан иностранного государства. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п.п. “д”, “ж”, “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц из корыстных побуждений)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на 27 мая текущего года в лесном массиве в районе поселка Санамера Предгорного округа подозреваемые за денежное вознаграждение избили 44-летнего мужчину. От полученных травм потерпевший умер на месте происшествия.

«После совершения убийства фигуранты попытались скрыться, однако были задержаны оперативными сотрудниками. По ходатайству следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, обыски и выемки, назначен ряд судебных экспертиз», — уточнили в ведомстве.

В прокуратуре региона сообщили, что ведомство поддержало ходатайство следствия об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.