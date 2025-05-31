Более 6 часов тушили крупный пожар в локомотивном депо в Тайшете

Крупный пожар в локомотивном депо в Тайшете тушили сегодня ночью, 31 мая. Об этом корр. ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, отметив, что на ликвидацию открытого огня потребовалось более 6 часов.
Добавим, что в настоящее время сотрудники транспортной прокуратуры начали проверку по факту возгорания в здании и производственных помещениях СЛД «Тайшет» филиала «Восточно-Сибирский» ООО «ЛокоТех-Сервис» минувшей ночью. Площадь пожара составила 2 тысячи кв.метров. В результате случившегося никто не пострадал.