Более 6 часов тушили крупный пожар в локомотивном депо в Тайшете

Крупный пожар в локомотивном депо в Тайшете тушили сегодня ночью, 31 мая. Об этом корр. ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, отметив, что на ликвидацию открытого огня потребовалось более 6 часов.