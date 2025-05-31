В Приморье завели дело после разрушений в доме из-за взрыва водонагревателя

«Прокуратура признала законным возбуждение органом предварительного расследования уголовного дела по ст. 168 УК РФ (повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности). Установление обстоятельств произошедшего, ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре», — говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что 30 мая в многоквартирном доме номер 6 по улице Шиферной в результате разгерметизации водонагревательного оборудования произошло повреждение внутренних стен и оконных проемов одной из квартир. О пострадавших не сообщалось. Жители дома были эвакуированы в пункт временного размещения.
«Фактическое восстановление жилищных прав граждан на контроле надзорного ведомства», — добавили в прокуратуре.