В Приморье завели дело после разрушений в доме из-за взрыва водонагревателя

Предварительно установлено, что 30 мая в многоквартирном доме номер 6 по улице Шиферной в результате разгерметизации водонагревательного оборудования произошло повреждение внутренних стен и оконных проемов одной из квартир. О пострадавших не сообщалось. Жители дома были эвакуированы в пункт временного размещения.