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В Приморье завели дело после разрушений в доме из-за взрыва водонагревателя

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в городе Спасске-Дальнем в Приморье после взрыва водонагревателя в многоквартирном доме. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.

Источник: РИА "Новости"

«Прокуратура признала законным возбуждение органом предварительного расследования уголовного дела по ст. 168 УК РФ (повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности). Установление обстоятельств произошедшего, ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 30 мая в многоквартирном доме номер 6 по улице Шиферной в результате разгерметизации водонагревательного оборудования произошло повреждение внутренних стен и оконных проемов одной из квартир. О пострадавших не сообщалось. Жители дома были эвакуированы в пункт временного размещения.

«Фактическое восстановление жилищных прав граждан на контроле надзорного ведомства», — добавили в прокуратуре.