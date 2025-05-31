В Кузбассе главу Кемеровского района арестовали

Из представленных органами предварительного расследования материалов следует, что в марте 2023 года Коляденко вступила в преступный сговор с Коноваловой. С их помощью были заключены 35 муниципальных контрактов на приобретение квартир путем инвестирования в строительство. Всего было перечислено около 90% аванса, в размере 294 млн рублей, однако условия контракта не были выполнены. На данный момент ущерб бюджету оценивается почти в 28 млн рублей.