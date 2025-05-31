В Кузбассе главу Кемеровского района арестовали

Ранее были задержаны заместитель директора по экономике и финансам Павел Стариков и заместитель директора по коммерческим вопросам компании «Кемеровский ДСК» Александр Турбаба, который приходится мужем замгубернатора Кузбасса по внутренней политике. Задержания проходили в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя главы Кемеровского района Татьяны Коноваловой. Ее в феврале 2025 года обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при приобретении жилья для сирот.
«Заключение под стражу до 29 июля 2025 года», — сказал собеседник агентства.
Из представленных органами предварительного расследования материалов следует, что в марте 2023 года Коляденко вступила в преступный сговор с Коноваловой. С их помощью были заключены 35 муниципальных контрактов на приобретение квартир путем инвестирования в строительство. Всего было перечислено около 90% аванса, в размере 294 млн рублей, однако условия контракта не были выполнены. На данный момент ущерб бюджету оценивается почти в 28 млн рублей.
Также на заседании присутствовал заместитель губернатора по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Глеб Орлов в качестве слушателя. От комментариев он отказался.