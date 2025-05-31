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В Кузбассе главу Кемеровского района арестовали

КЕМЕРОВО, 31 мая. /ТАСС/. Центральный районный суд отправил под стражу главу Кемеровского района Кемеровской области Марину Коляденко, обвиняемую в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщили ТАСС в объединенном пресс-центре судов региона.

Источник: РИА "Новости"

Ранее были задержаны заместитель директора по экономике и финансам Павел Стариков и заместитель директора по коммерческим вопросам компании «Кемеровский ДСК» Александр Турбаба, который приходится мужем замгубернатора Кузбасса по внутренней политике. Задержания проходили в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя главы Кемеровского района Татьяны Коноваловой. Ее в феврале 2025 года обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при приобретении жилья для сирот.

«Заключение под стражу до 29 июля 2025 года», — сказал собеседник агентства.

Из представленных органами предварительного расследования материалов следует, что в марте 2023 года Коляденко вступила в преступный сговор с Коноваловой. С их помощью были заключены 35 муниципальных контрактов на приобретение квартир путем инвестирования в строительство. Всего было перечислено около 90% аванса, в размере 294 млн рублей, однако условия контракта не были выполнены. На данный момент ущерб бюджету оценивается почти в 28 млн рублей.

Также на заседании присутствовал заместитель губернатора по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Глеб Орлов в качестве слушателя. От комментариев он отказался.