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Ограбил один, ограбил и второй: мужчина залезал и обворовывал дома в Кавалеровском округе

Серийного похитителя имущества из чужих домов задержали в Приморье.

Источник: ГУ МВД

49-летняя жительница поселка Хрустальный сообщила в полицию о том, что из ее дома похитили личные вещи, передает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

Подозреваемого задержали. Им оказался 45-летний ранее судимый житель поселка Рудный Кавалеровского округа. Также выявили причастность мужчины к аналогичному преступлению, совершенному тремя днями ранее. Точно так же он проник на территорию частного дома и похитил личные вещи хозяев.

В сумме ущерб жителям составил 123 тысячи рублей. По фактам краж завели уголовное дело. Следствие проверит его причастность к другим имущественным преступлениям.

Ранее «КП» рассказала о страшном инциденте в Приморье. 15-летняя девушка убила мужчину, ворвавшегося в дом и пытавшегося задушить ее отца.