В Омске мошенники используют пенсионеров в качестве курьеров для обмана других жителей

Спустя некоторое время женщине позвонили якобы из военной прокуратуры. Ей сообщили, что ее личные данные попали к мошенникам и теперь она подозревается в финансировании ВСУ. Чтобы «избежать уголовного наказания», ей предложили передать крупную сумму денег курьеру для оформления «декларации». Поверив угрозам, пенсионерка отдала 150 тысяч рублей прибывшему курьеру.