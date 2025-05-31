В Омске мошенники используют пенсионеров в качестве курьеров для обмана других жителей

На этой неделе в Центральном округе Омска зафиксирован новый способ телефонного мошенничества, где аферисты не только обманывают доверчивых граждан, но и привлекают их к участию в своих противоправных схемах.
Жертвой стала местная жительница, которой поступил звонок от лжесотрудника телефонной компании. Злоумышленник сообщил о необходимости срочного переоформления договора на услуги связи. Пенсионерка, не заподозрив подвоха, продиктовала свои паспортные данные.
Спустя некоторое время женщине позвонили якобы из военной прокуратуры. Ей сообщили, что ее личные данные попали к мошенникам и теперь она подозревается в финансировании ВСУ. Чтобы «избежать уголовного наказания», ей предложили передать крупную сумму денег курьеру для оформления «декларации». Поверив угрозам, пенсионерка отдала 150 тысяч рублей прибывшему курьеру.
Однако на этом действия мошенников не закончились. Они проинструктировали женщину, как получить деньги от других омичей, оказавшихся в аналогичной ситуации, объединить их и передать курьеру. Пенсионерка, не осознавая последствий, выполнила указания аферистов, тем самым увеличив число потерпевших.
По данному факту в отделе полиции № 11 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Сотрудники правоохранительных органов призывают граждан быть бдительными и напоминают: любые звонки от якобы сотрудников государственных органов или компаний требуют проверки информации через официальные источники. Не стоит передавать личные данные или деньги незнакомцам, а также выполнять сомнительные поручения, которые могут повлечь уголовную ответственность.