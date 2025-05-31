Пожилая женщина погибла на пожаре из-за непотушенной сигареты в Приангарье

В микрорайоне Сергиевом Посаде в Иркутском округе жертвой пожара в жилом доме стала 72-летняя женщина. Сообщение о возгорании поступило от очевидцев минувшей ночью, 31 мая. Люди стучали в окна дома, пытались разбудить находившихся в нем людей, но все попытки были безуспешны, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.